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Две новые дороги соединят Минское и Боровское шоссе
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Две новые дороги соединят Минское и Боровское шоссе на западе Москвы 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Две новые дороги протяженностью почти 9 километров свяжут Минское и Боровское шоссе в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В рамках дальнейшего развития транспортного каркаса новой Москвы и улучшения внутренних связей на новых территориях запланировано строительство двух дорог. Первая — четырехполосная трасса — станет продолжением магистрали Солнцево — Бутово — Видное. Она соединит станцию «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро с железнодорожными платформами «Мичуринец» и «Внуково», выводя автомобильный транспорт на Минское шоссе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного Стройкомплекса, рядом с этой дорогой пройдет трамвайная линия, поэтому на пересечении с Боровским шоссе планируется построить эстакаду.
«Вторая дорога, шириной также в четыре полосы, соединит Боровское шоссе с железнодорожной платформой «Мичуринец», пройдя от Киевского направления МЖД до Боровского шоссе, где также построят эстакаду», — пояснил заместитель мэра.
Хуснуллин подчеркнул, что для пешеходов и велосипедистов на всем протяжении дорог обустроят широкий тротуар и велодорожки. Кроме этого, проектом предусмотрено строительство пешеходных переходов.
В Москве за последние годы построено 55 станций метрополитена и Московского центрального кольца, а также проложено 270 километров автомобильных дорог.
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