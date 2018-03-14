Свыше 35 причалов появится на Москве‑реке

До 2020 года на Москве-реке появится более 35 новых причалов и 17 новых мостов, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
«До 2020 года на Москве-реке появится 36 новых причалов и 17 мостов. Кроме того, на реке появится более 50 километров речных улиц, а также 212 километров набережных, 18 парков и более десяти очистных сооружений. Москва-река станет одной из главных транспортных артерий столицы», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на международной выставке MIPIM в Каннах.
В настоящее время уже ведется строительство моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской до Шоссейной улицы, а также моста через старое русло реки Москвы от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что помощью новых мостов власти рассчитывают усилить связи между различными территориями города и снизить загруженность существующих магистралей.
MIPIM является крупнейшим и наиболее авторитетным инвестиционным экспозиционным форумом в Европе. Это ключевое событие в сфере недвижимости, способное за четыре дня собрать всех серьезных участников сектора — от разработчиков концепции развития территории — до инвесторов и конечных пользователей. В 2017 году в выставке принимали участие 24,2 тысячи лидеров отрасли из 95 стран, в том числе 5 тысяч инвесторов и финансовых организаций. Из России приехали 670 участников.