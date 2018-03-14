Свыше 35 причалов появится на Москве‑реке к 2020 году

До 2020 года на Москве-реке появится более 35 новых причалов и 17 новых мостов, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

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