Ещё
Аттракцион «Полет над Россией» запустят в «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аттракцион «Полет над Россией» запустят в парке «Зарядье» в Москве в 2018 году 

Москва24 14 марта 2018
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Мультимедийный аттракцион "Полет над Россией" запустят в парке "Зарядье" в Москве в 2018 году. Об этом сообщил директор парка Павел Трехлеб.
"Нашим партнером по контентной части аттракциона станет Первый канал, с которым мы сотрудничали и при подготовке "Полета над Москвой". В рамках аттракциона мы расскажем об основных локациях нашей страны", — сказал он, передает РИА Новости.
Он уточнил, что аттракцион будет проходить в том же зале, что и аттракцион "Полет над Москвой" и будет также содержать необычные звуковые и motion-эффекты.
Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" готовят к открытию ледяную пещеру. Благодаря этому арт-объекту можно будет путешествовать по Крайнему Северу, находясь при этом в самом центре Москвы.
В пещере постоянно будет поддерживаться температура минус пять градусов — таким образом, зимой здесь будет теплее, чем на улице, а летом будет прохладно. Ледяная пещера площадью около тысячи квадратных метров расположилась в павильоне "Заповедное посольство".
Парк "Зарядье" открыли в сентябре 2017 года на месте гостиницы "Россия" у стен Кремля. Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, там находятся уникальные сооружения — "Парящий мост", "Медиацентр", "Флорариум" и другие.
Москва24: последние новости
Вожатые Мосгортура проведут квесты и мастер-классы в Манеже Выставка "весенних" полотен Церетели откроется в Московском зоопарке 21 марта Проект всесезонного парка в Печатниках обсудят с москвичами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму261
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России196
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение