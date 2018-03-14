Аттракцион «Полет над Россией» запустят в «Зарядье»

Аттракцион «Полет над Россией» запустят в парке «Зарядье» в Москве в 2018 году

"Нашим партнером по контентной части аттракциона станет Первый канал, с которым мы сотрудничали и при подготовке "Полета над Москвой". В рамках аттракциона мы расскажем об основных локациях нашей страны", — сказал он, передает РИА Новости. Мультимедийный аттракцион "Полет над Россией " запустят в парке "Зарядье" в Москве в 2018 году. Об этом сообщил директор парка Павел Трехлеб.

Он уточнил, что аттракцион будет проходить в том же зале, что и аттракцион "Полет над Москвой" и будет также содержать необычные звуковые и motion-эффекты.

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" готовят к открытию ледяную пещеру. Благодаря этому арт-объекту можно будет путешествовать по Крайнему Северу, находясь при этом в самом центре Москвы.

В пещере постоянно будет поддерживаться температура минус пять градусов — таким образом, зимой здесь будет теплее, чем на улице, а летом будет прохладно. Ледяная пещера площадью около тысячи квадратных метров расположилась в павильоне "Заповедное посольство".

Парк "Зарядье" открыли в сентябре 2017 года на месте гостиницы "Россия" у стен Кремля. Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, там находятся уникальные сооружения — "Парящий мост", "Медиацентр", "Флорариум" и другие.