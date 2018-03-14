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400 пунктов велопроката будет открыто в 2018 году
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В столице будет работать 400 пунктов велопроката в 2018 году 

Управа района Южное Бутово 14 марта 2018
Фото: ubutovo.mos.ru
Как сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, в 2018 году в Москве будет открыто 400 пунктов проката велосипедов.
Он также сказал, что в планах на ближайшие годы создание новых выделенных полос, запуск электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метро и наземного транспорта: 100 новых трамваев, 690 новых автобусов разной вместительности и 498 вагонов поездов «Москва».
В ближайшие два года в городе появятся почти 50 км новых выделенных полос. Мобильные приложения транспортного комплекса будут совершенствоваться и дополняться новыми функциями, — добавил М. Ликсутов.
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