400 пунктов велопроката будет открыто в 2018 году

В столице будет работать 400 пунктов велопроката в 2018 году

Как сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, в 2018 году в Москве будет открыто 400 пунктов проката велосипедов.

Он также сказал, что в планах на ближайшие годы создание новых выделенных полос, запуск электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метро и наземного транспорта: 100 новых трамваев, 690 новых автобусов разной вместительности и 498 вагонов поездов «Москва».

В ближайшие два года в городе появятся почти 50 км новых выделенных полос. Мобильные приложения транспортного комплекса будут совершенствоваться и дополняться новыми функциями, — добавил М. Ликсутов.