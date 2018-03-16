Столичный наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта

Городской наземный транспорт в Москве будет работать по расписанию буднего дня 18 марта 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Городской наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта. На маршруты выйдут более 6,5 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса», — говорится в сообщении.

Добавляется, что по городу будет курсировать 1,8 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по государственному контракту.

«Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

Он добавил, что маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси. Уже поступило более 220 заявок на поездку в социальном такси 18 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.