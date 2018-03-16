Ещё
Столичный наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичный наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Городской наземный транспорт в Москве будет работать по расписанию буднего дня 18 марта 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Городской наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта. На маршруты выйдут более 6,5 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса», — говорится в сообщении.
Добавляется, что по городу будет курсировать 1,8 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по государственному контракту.
«Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Он добавил, что маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси. Уже поступило более 220 заявок на поездку в социальном такси 18 марта.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму256
Мясорубка в Гудаури48
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России189
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение