МЦК получит более 800 новых элементов навигации

Московское центральное кольцо получит более 800 новых элементов навигации

Старые указатели заменят современные лайтбоксы.

Более 800 новых элементов навигации получит Московское центральное кольцо (МЦК) в рамках масштабного обновления указателей.

— Установим красивые лайтбоксы. Существующие наклейки — это временный вариант. Они не очень подходят для эксплуатации под открытым небом. Отклеиваются во время холода, из-за осадков теряют свой внешний вид, — сообщается в Telegram-аккаунте МЦК. В настоящее время информация о станциях и направлении движения указана на указателях-наклейках, которые прикреплены к столбам навесов.

Отмечается, что наклейки часто становятся мишенью вандалов, поэтому новые лайтбоксы будут антивандальными.

Помимо новых указателей на станциях МЦК планируется разместить стенды безопасности с правилами поведения на железной дороге. Между тем

Более 715 тысяч человек воспользовались проездом на «Ласточках» МЦК с 8 по 11 марта