МЦК получит более 800 новых элементов навигации

Старые указатели заменят современные лайтбоксы.
Более 800 новых элементов навигации получит Московское центральное кольцо (МЦК) в рамках масштабного обновления указателей.
В настоящее время информация о станциях и направлении движения указана на указателях-наклейках, которые прикреплены к столбам навесов.
— Установим красивые лайтбоксы. Существующие наклейки — это временный вариант. Они не очень подходят для эксплуатации под открытым небом. Отклеиваются во время холода, из-за осадков теряют свой внешний вид, — сообщается в Telegram-аккаунте МЦК.
Отмечается, что наклейки часто становятся мишенью вандалов, поэтому новые лайтбоксы будут антивандальными.
Помимо новых указателей на станциях МЦК планируется разместить стенды безопасности с правилами поведения на железной дороге.
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