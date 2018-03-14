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Ледяной дождь ожидают в столице
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Ледяной дождь ожидают в столице 

Обручевский меридиан 14 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
По сообщению центра погоды «Фобос», в столичном регионе вечером в среду пройдет ледяной дождь.
«Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером прогнозируются осадки (около 18:00 — ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады), гололед», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, снегопад усилится в ночь на четверг, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 14 марта.
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