Ледяной дождь ожидают в столице 

По сообщению центра погоды «Фобос», в столичном регионе вечером в среду пройдет ледяной дождь.
«Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером прогнозируются осадки (около 18:00 — ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады), гололед», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, снегопад усилится в ночь на четверг, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 14 марта.