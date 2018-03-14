Электронный доступ к периодике появился в библиотеках

Электронный доступ к подборкам газет и журналов появился в библиотеках

«В списке можно найти наиболее популярную профессиональную периодику: «Деньги и кредит», “Бизнес-журнал”, «Социологические исследования», «Международную жизнь», «Управление персоналом», “Финансовую газету”, “Экономику и жизнь” и другие. Посетители смогут ознакомиться и с выпусками общественно-политических изданий, таких как «Русский̆ репортер», “Ведомости”, “РБК”, “Российская газета”», — рассказала руководитель дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы Мария Рогачева. Во всех столичных библиотеках Департамента культуры появился бесплатный электронный доступ к профессиональной периодике. Посетители могут почитать узкоспециализированные научные и деловые издания, например журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам.

В коллекции представлены как последние номера газет и журналов, так и архив номеров прошлых лет.

Электронный доступ есть на всех компьютерах библиотек. Чтобы найти интересующее издание, посетителю нужно открыть на рабочем столе компьютера программу East View (она специально разработана для работы с периодикой). Затем читатель должен выбрать в поиске интересующую отрасль и тему, после чего система покажет ему журналы. Программа позволяет сохранять номера страниц и делать закладки. Работники читален будут помогать посетителям отыскать нужное издание на компьютере.

По словам Марии Рогачевой, ранее профессиональные издания в электронном виде были доступны лишь в нескольких библиотеках, поскольку подписка на них дорогостоящая. Корпоративный доступ позволил сократить бюджет на каждую подписку и внедрить услугу в каждой читальне.

Как добавила руководитель дирекции по развитию культурных центров, в конце года московские читальни проанализируют спрос на разную профессиональную периодику и скорректируют список газет и журналов в электронном виде — откажутся от менее читаемых изданий и оформят подписку на более востребованные. Подключением читален к электронному ресурсу занималась Центральная городская деловая библиотека.

В начале 2018 года в столичных библиотеках также появились книги лауреатов и финалистов национальных литературных премий. Общий тираж поступивших новинок составил 11 тысяч экземпляров. Посетителям доступно более 40 наименований книг современных писателей. Среди них романы F20 Анны Козловой (победитель «Национального бестселлера — 2017»), «Тайный год» Михаила Гиголашвили (обладатель «Русской премии — 2016» в номинации «Крупная проза»), «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина (лауреат «Большой книги — 2017») и другие.

Информация о московских читальнях (всего их 441) доступна на сайте «Библиогород». Пользователи могут найти необходимую библиотеку в любом районе и узнать ее точный адрес, график работы, сайт и другую информацию. В разделе «Афиша» представлена подборка лучших культурных мероприятий, которые проводят читальни, — выставок, лекций, концертов, кинопоказов, экскурсий. На сайте размещена информация о специальных проектах библиотек. В начале этого года на портале появился онлайн-поиск иностранной литературы: на интерактивной карте можно посмотреть, в какой читальне есть издания на иностранном языке.

Библиотеки также развивают электронные услуги и сервисы. Прошлым летом для читателей было введено СМС-оповещение. С помощью СМС-сообщений им напоминают о сроке возврата книг. Кроме того, телеграм-бот @MosBibliotekaBot стал информировать пользователей, какие книги экранизируют в ближайшее время и в каких библиотеках их можно взять.