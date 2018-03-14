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Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом из-за гололеда
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Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом из-за гололеда 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московским водителям рекомендуется не использовать личный транспорт для поездок по городу и пересесть на общественный из-за гололеда, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
По информации МЧС России 14 марта и в ночь с 14 на 15 марта‬ в столице ожидается серьезное ухудшение погоды. Москву накроет мокрый снег с дождем, возможно образование гололедицы, ветер усилится до 15 метров в секунду.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом. Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не мешать снегоуборочной технике", — сказали в пресс-службе.
Автомобилистов также попросили не парковать свои машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями, быть бдительными при поездках по городу и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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