Ещё
Водители Москвы стали аккуратнее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водители Москвы стали аккуратнее 

Мослента 13 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось почти на две трети по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».
«Общее количество ДТП по сравнению с 2010 годом сократилось на 59 процентов, а число ДТП с общественным транспортом уменьшилось на 30 процентов», — сказал он.
По его словам, в 2017 году в столице зафиксировали 252 тысячи происшествий. Число погибших в ДТП на столичных дорогах сократилось за последние семь лет на 36 процентов, а раненых — на 26 процентов.
13 марта руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин заявил, что власти Москвы прорабатывают возможность автоматического продления водительских прав. По его словам, это может быть доступно для водителей, у которых нет критического объема нарушений за прошедший период.
Мослента: последние новости
В московском метро появились новые схемы Москвичей снабдят средствами индивидуальной защиты Москвичей научат быть родителями
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП41
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»129
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Умер Александр Павловский11
Семью Фриске лишают имущества17
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение