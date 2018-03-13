Водители Москвы стали аккуратнее

Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось почти на две трети по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , передает «Интерфакс»

«Общее количество ДТП по сравнению с 2010 годом сократилось на 59 процентов, а число ДТП с общественным транспортом уменьшилось на 30 процентов», — сказал он.

По его словам, в 2017 году в столице зафиксировали 252 тысячи происшествий. Число погибших в ДТП на столичных дорогах сократилось за последние семь лет на 36 процентов, а раненых — на 26 процентов.