В парке Воровского в Москве прошел флешмоб в поддержку выборов

Музыкальный флешмоб в поддержку выборов президента состоялся в парке имени Воровского в Москве

В мироприятии приняли участие более 100 представителей разных некоммерческих организаций. С помощью ударных и шумовых инструментов участники создали ритм движения #ЯвыбираюСАМ.

После флешмоба участники направились к станции метро Войковская, где раздавали прохожим наклейки и значки с призывом прийти на выборы 18 марта.

Подобные акции во вторник проходили в каждом округе столицы. Лидеры московских НКО заявили о проведении более 60 мероприятий. Внимание москвичей к выборам привлекали с помощью фестивалей, мастер-классов, семинаров. Участники НКО также проведут социологические опросы среди горожан.

Выборы президента РФ состоятся в воскресенье, 18 марта.