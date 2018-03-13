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В парке Воровского в Москве прошел флешмоб в поддержку выборов
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В парке Воровского в Москве прошел флешмоб в поддержку выборов 

Аргументы и Факты 13 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Музыкальный флешмоб в поддержку выборов президента состоялся в парке имени Воровского в Москве.
В мироприятии приняли участие более 100 представителей разных некоммерческих организаций. С помощью ударных и шумовых инструментов участники создали ритм движения #ЯвыбираюСАМ.
После флешмоба участники направились к станции метро Войковская, где раздавали прохожим наклейки и значки с призывом прийти на выборы 18 марта.
Подобные акции во вторник проходили в каждом округе столицы. Лидеры московских НКО заявили о проведении более 60 мероприятий. Внимание москвичей к выборам привлекали с помощью фестивалей, мастер-классов, семинаров. Участники НКО также проведут социологические опросы среди горожан.
Выборы президента РФ состоятся в воскресенье, 18 марта.
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