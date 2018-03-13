Чиновник: около 100 предприятий производят стройматериалы в Москве

КАНН ( Франция ), 13 марта — РИА Недвижимость. В Москве производством строительных материалов занимается 97 предприятий, сообщил на выставке MIPIM первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Артемов

При этом, уточнил он, всего в столице работает более 7 тысяч промышленных предприятий.

По словам Артемова, сегодня его ведомство активно опрашивает работающих на территории Москвы производителей стройматериалов на предмет того, какая их продукция может быть использована в программе реновации жилья, запущенной в столице.

По итогам анализа этой информации, отметил чиновник, департамент промышленности намерен выпустить каталог строительных материалов, производящихся в Москве. «Мы представим его в апреле не только руководству города, но и девелоперам, и надеемся, что он будет востребован в бизнес-среде», — сказал Артемов.

Программа реновации в Москве предполагает снос более 5 тысячи домов и переселение жильцов в новые дома. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.