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Чиновник: около 100 предприятий производят стройматериалы в Москве
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Чиновник: около 100 предприятий производят стройматериалы в Москве 

РИА Недвижимость 13 марта 2018
КАНН (Франция), 13 марта — РИА Недвижимость. В Москве производством строительных материалов занимается 97 предприятий, сообщил на выставке MIPIM первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Артемов.
При этом, уточнил он, всего в столице работает более 7 тысяч промышленных предприятий.
По словам Артемова, сегодня его ведомство активно опрашивает работающих на территории Москвы производителей стройматериалов на предмет того, какая их продукция может быть использована в программе реновации жилья, запущенной в столице.
По итогам анализа этой информации, отметил чиновник, департамент промышленности намерен выпустить каталог строительных материалов, производящихся в Москве. «Мы представим его в апреле не только руководству города, но и девелоперам, и надеемся, что он будет востребован в бизнес-среде», — сказал Артемов.
Программа реновации в Москве предполагает снос более 5 тысячи домов и переселение жильцов в новые дома. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.
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