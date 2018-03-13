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Старую Москву преобразят
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Старую Москву преобразят 

Мослента 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
К 2030 году доля озелененных территорий в старых границах Москвы увеличится до 60 процентов. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».
«По данным генплана, территория «старой» Москвы озеленена на 49 процентов. Это парки, скверы и особо охраняемые природные территории. Но сюда не входят некоторые территории, в том числе дворы. Всего, по нашим данным, 54,5 процента территории «старой» Москвы имеют зеленые насаждения, наша основная задача увеличить к 2030 году эту площадь до 60 процентов за счет реорганизации промышленных зон», — сказал он.
Чиновник отметил реорганизацию завода ЗИЛ и промзоны в Нагатинской пойме, на территории которой будет создан детский парк. В целом промзоны занимают 20 процентов старой Москвы. По его словам, если даже часть этой территории превратится в парки и скверы, то это и будут те пять процентов, на которые увеличится количество зеленых насаждений.
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