В Москве могут ввести технологию мониторинга состояния зеленых насаждений

МОСКВА , 13 мар — РИА Новости . Технологию мониторинга зелёных насаждений в отдельных знаковых местах городах могут ввести в Москве, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"Профессор из Италии (в ходе заседания Международного экспертного совета по экологии) высказывал предложения о том, что надо мониторить зеленые насаждения, внедрять технологии мониторинга этой среды, чтобы делать правильные выводы о дальнейшем развитии. Я считаю, что это предложение имеет право на жизнь. У нас в Москве есть дорогие деревья, которые мы высаживаем в центре по программе «Моя улица» на той же Тверской. Конечно, каждое дерево оснастить системой контроля проблематично, да и не нужно, но для каких-то деревьев в знаковых местах — это вполне реальная тема. Думаю, что в Москве она может прижиться", — сказал Кульбачевский во вторник.

В результате масштабных работ по озеленению в 2017 году на улицах столицы появилось более 5 тысяч лип, кленов, рябин, вязов, дубов, каштанов и декоративных плодовых деревьев. Новые деревья украсили Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, сквер на площади Тверская Застава, Садовое кольцо, набережные, Новую, Старую и Славянскую площади, Бульварное кольцо, Хохловскую площадь и многие другие улицы.