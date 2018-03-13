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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля
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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ. АЭРОФЛОТ С 11 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАИРОМ — КОМПАНИЯ
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