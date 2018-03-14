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Пасхальный творческий конкурс стартовал в Некрасовке
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Пасхальный творческий конкурс стартовал в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 14 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная» объявлен храмом Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях.
— Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, но могут быть выполнены в любой технике, — говорит организатор конкурса Наталья Лаврова. — Все работы примут участие в благотворительной ярмарке «Пасха Красная», средства от которой будут переданы на развитие воскресной школы.
Итоги конкурса будут подведены в четырех возрастных категориях.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо до 15 апреля передать работы с указанием ФИО, возраста автора и названия, а также контактными данными (номером телефона и адреса электронной почты) в трапезную храма или в воскресную школу. Храм располагается на пересечении проспекта Защитников Москвы и улицы Покровская.
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