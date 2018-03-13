В «Зарядье» пройдет Международный климатический форум

В парке «Зарядье» летом пройдет Международный климатический форум

"Второй климатический форум пройдёт в конце августа 2018 года. Скорее всего, он пройдёт в парке "Зарядье", — сказал Кульбачевский на заседании международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы. Международный климатический форум состоится в Москве во второй раз в августе текущего года в парке "Зарядье", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

Он добавил, что на мероприятие съедется расширенный состав Первого Международного совета по экологии.