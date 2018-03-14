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В детском клубе на Подольской открылась выставка «Вышивка. Радуга на полотне»
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В детском клубе на Подольской открылась выставка «Вышивка. Радуга на полотне» 

Управа района Марьино 14 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Весенняя выставка «Вышивка. Радуга на полотне», посвященная Международному женскому дню, открылась в детском клубе «Подросток» на Подольской улице.
— Свои работы на выставке представили жители района Марьино, любители декоративно-прикладного творчества, — отметила руководитель клуба «Подроcток» Людмила Стегалина.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 17 марта с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 15, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход на выставку свободный без предварительной регистрации. (то)
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