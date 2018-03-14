В детском клубе на Подольской открылась выставка «Вышивка. Радуга на полотне»

Весенняя выставка «Вышивка. Радуга на полотне», посвященная Международному женскому дню, открылась в детском клубе «Подросток» на Подольской улице.

— Свои работы на выставке представили жители района Марьино, любители декоративно-прикладного творчества, — отметила руководитель клуба «Подроcток» Людмила Стегалина

Экспозиция будет доступна для осмотра до 17 марта с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 15, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход на выставку свободный без предварительной регистрации. (то)