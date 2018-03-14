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Сильная гололедица ожидается на дорогах Московского региона 15 и 16 марта
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Сильная гололедица ожидается на дорогах Московского региона 15 и 16 марта 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице 15 и 16 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Пятнадцатого и 16 марта в Московской области на дорогах сильная гололедица, 15 марта сильный снег, мокрый снег, метель, ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В тыловой части циклона 16 марта атмосферное давление в Центральном федеральном округе будет расти, севернее Москвы небольшой снег пройдет местами, температура понизится ночью до минус 20-15 градусов.
Ранее жителей Московского региона предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, мокром снеге и гололеде в среду с сохранением на 15 марта.
При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта; значительное ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций, а также дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.
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