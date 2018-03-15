Половина трамвайных маршрутов в Москве будет работать без турникетов

На 12 маршрутах трамваев с 17 марта снимут турникеты. После этого вход во все двери будет разрешен на 27 из 47 трамвайных маршрутов Москвы

Раннее на бестурникетный режим переводили только трамваи, на которых работают длинные вагоны. Теперь речь идет о самых обычных маршрутах.

По словам Леонида Антонова, главы Мосгортранса, трамваями ежедневно пользуются около 800 тысяч пассажиров. Чтобы повысить их удобство и скорость передвижения, постепенно турникеты снимают.

Кроме того, напомним, турникеты с Нового года сняли на 77 маршрутах автобусов.

Маршруты, которые начнут работать в бестурникетном режиме с 17 марта:

— № 1 «Улица Академика Янгеля» — «Москворецкий рынок»;

— № 8 «Новоконная площадь» — «3-я Владимирская улица»;

— № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения»;

— № 16 «Улица Академика Янгеля» — «Серпуховский Вал»;

— № 20 «Красноказарменная площадь» — «Курский вокзал»;

— № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал»;

— № 35 «Новоконная площадь» — «Нагатино»;

— № 36 «Детский санаторий» — «3-я Владимирская улица»;

— № 37 «Новогиреево» — «Каланчевская улица»;

— № 38 «Черемушки» — «Метро „Пролетарская“;

— № 45 „Новоконная площадь“ — „Сокольническая Застава“;

— № 50 „Проезд Энтузиастов“ — „Каланчевская улица“.