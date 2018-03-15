Движение на перегоне МЖД в Москве восстановили после инцидента с пешеходом

Движение поездов восстановили на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская Московской железной дороги после инцидента с травмированием человека, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы МЖД. Утром в четверг пригородный электропоезд Щербинка — Одинцово на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская сбил человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате движение поездов было ограничено. «Движение уже давно восстановили, все работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.