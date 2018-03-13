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Москвичи поучаствовали в акции «Покормите птиц зимой»
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Более 1 тыс. москвичей приняли участие в акции «Покормите птиц зимой» 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Москве более 1 тысячи человек приняли участие в акции «Покормите птиц зимой», сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
Во вторник в Москве состоялось заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.
«Больше 1 тысяч человек приняло участие в нашей акции («Покормите птиц зимой» — ред.)», — сказала Зотова.
Акция «Покормите птиц зимой» традиционно проходит в Москве с декабря по апрель. В рамках акции жители столицы могут помочь перезимовать пернатым, оставшимся в городе.
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