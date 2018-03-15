Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит — „РБ Лейпциг“. Обзор матча — 1:1

Чем дальше, тем интереснее слушать выступления Роберто Манчини. Если на первых порах казалось, что итальянец будет самым скучным иностранным тренером в истории «Зенита», поскольку он говорил мало и ни о чём, то к концу сезона Манчини стало прорывать. До такой степени, что Мистер начал сам себе противоречить. Четыре дня назад после матча с «Ростовом» и очередной нулевой ничьи в РФПЛ Манчини сказал: «Голы в „Зените“ забивает только Александр Кокорин . Больше некому. Мы столкнулись с этой проблемой ещё в прошлом году. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, но мне их не дали. Поэтому всё длится уже не первый месяц».

Однако в среду на пресс-конференции перед встречей с «РБ Лейпциг » в Лиге Европы мы узнали от Манчини, что он вовсе не жаловался на отсутствие результативного форварда: «Я говорил не о том, что команде не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. Конечно, мы должны делать это с имеющимся набором игроков. У „Зенита“ неплохие нападающие».

Как понимать эти два комментария? Может, Манчини просил забивных защитников и полузащитников, а вовсе не нападающих? Возможно, конечно, виноват и переводчик тренера, который что-то нёс-нёс да не донёс. В матче с «РБ Лейпциг» сине-бело-голубым были очень нужны голы футболистов любого амплуа. Потому как 0:0 после поражения в Германии со счётом 1:2 петербуржцев не устраивало. При этом куда сильнее тревожила не тема нападающих, так как «быки» и сами играют, и другим дают, а потеря центрального защитника Эмануэля Мамманы

Травма Кокорина

Где Манчини действительно нужно больше людей, так это в обороне. Из-за травмы Мамманы итальянцу ничего не оставалось, кроме как вернуть в центр Бранислава Ивановича. Понятно, почему тренер хочет видеть на фланге серба, ведь тогда острые кроссы идут не только слева от Кришито, а ещё и справа. Зато в сложившейся ситуации стабильную практику перед чемпионатом мира точно получит игрок сборной России Игорь Смольников

Впрочем, к теме форвардов все мы вместе с Манчини мысленно вернулись уже на 5-й минуте. В самом начале игры повреждение получил Кокорин! Лучший бомбардир «Зенита» еще немного побыл на поле, но понял, что не сможет продолжать встречу и присел на газон. Как и несколькими днями ранее в Ростове, в игру, едва размявшись, срочно вынужден был вступать Антон Заболотный

Конечно, Заболотному, который ещё год назад играл в ФНЛ, непросто адаптироваться к скоростям матча уровня Лиги чемпионов. Речь, прежде всего, о быстроте мышления и исполнения. Хотя Антону не откажешь в бойцовских качествах, старательности. В первом тайме Заболотный имел момент, когда Юрий Жирков , поняв, что по такой игре надо брать инициативу на себя и самому тащить мяч к штрафной гостей, совершил впечатляющий сольный проход и прострелил. У центрфорварда получился красивый удар «боковыми ножницами», к сожалению, не напугавший вратаря. Ещё в плюс Заболотному стоит занести то, что он посадил на «горчичник» Вилли Орбана . Судья при желании имел даже основания удалить капитана немцев.

Страдания под прессингом «быков»

Напарник Заболотного по нападению Себастьян Дриусси тоже лишь раз пробил по воротам Петера Гулачи в первом тайме, но какую же ценность имел этот удар! «Зенит» сравнял счёт перед самым перерывом. Естественно, и этот момент пришёл с левого края — теперь от Кришито. До того у команды Манчини мало что получалось, было если не ощущение безнадёги, то что-то очень близкое к этому. «РБ Лейпциг» действовал с первых минут сверхагрессивно, высоко прессинговал, разыгрывал хорошие комбинации на половине поля хозяев. Никакой ставки на ничью — такова привлекательная философия «быков».

Схему «РБ Лейпциг» 4-4-2 можно было перерисовать в другую — с четырьмя форвардами. Настолько высоко поднимались Брума и Эмиль Форсберг , который, как и первой игре, здорово открывался между линиями. «Зенит» не имел возможности воспользоваться свободным пространством, потому что не мог нормально выйти из обороны через пас. Леандро Паредес Матиас Краневиттер страдали под прессингом, даже Лунев дважды грубо ошибся при выносе мяча. Гол в ворота Лунева в общем-то назревал — «РБ Лейпциг» забил его как раз в результате затяжной атаки. Михе Мевле, который опекал Жана-Кевина Огустена, досталось лучшее место из всех зрителей, наблюдавших голевой эпизод со стороны.

Лунёв для Вернера страшнее Чили

Во втором тайме качели, заставлявшие каждого болельщика «Зенита» хвататься за сердце, раскачивались ещё круче. «Быки» продолжали лезть вперёд с такой наглостью, словно это им требуется отыгрываться. Несколько раз в штрафной Лунёва становилось слишком горячо, но зенитовцы отводили угрозу — не классом, так количеством защищающихся. С точки зрения командной игры «РБ Лейпциг» опять выглядел привлекательнее, чего уж скрывать.

Тем не менее, и гости стали уставать от своего энергозатратного стиля. Разрывы в линиях «РБ Лейпциг» позволили хозяевам организовать несколько моментов в середине второго тайма. Заболотный даже забил — из офсайда. Потом болельщики «Арены Санкт-Петербург » требовали пенальти в ворота гостей, разглядев игру рукой у защитника. Но вместо этого итальянский судья Даниэле Орсато назначил одиннадцатиметровый в ворота «Зенита», который ещё больше возмутил трибуны. «Ну всё, Лига Европы закончилась», — произнёс коллега. И в ту же секунду едва не прыгнул на радостях с верхнего яруса стадиона на поле: Лунёв парировал удар Вернера. К слову, автора голевой передачи в финале Кубка конфедераций на этом же стадионе.

Голкипер «Зенита» сохранил надежду до финального свистка. Манчини выпустил на штурм в концовке ещё одного форварда Дмитрия Полоза и высокого Александра Ерохина — не сработало. Последний шанс был при подаче углового, однако петербуржцы не воспользовались сегодня и тем, что «РБ Лейпциг», как правило, плохо обороняется на стандартах.