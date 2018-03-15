Около тонны плова приготовят на ВДНХ

Около тонны плова приготовят в рамках празднования Навруза на ВДНХ

Виталий Сучков. Фестиваль плова пройдет на ВДНХ 25 марта в рамках общегородского праздника «Навруз-2018», сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы

Он уточнил, что празднование пройдет в павильоне №75 с 13:00 до 20:00. «В прошлом году праздник посетили порядка 37 тыс., в этом году также ожидаем большое внимание к фестивалю. В рамках праздника, около павильона, состоится Фестиваль плова: мастерство шеф-поваров ресторанов национальной кухни будет оценено специальным жюри. Все гости праздника смогут попробовать плов либо бесплатно, либо за минимальную цену. В прошлом году была приготовлена почти тонна плова, в этом году будет не меньше», — сказал В. Сучков.

«Первая часть концерта — выступления представителей национальных диаспор, во второй части — другие национальные коллективы. Также на сцене будет представлен показ национальных костюмов. На территории павильона также будут организованы фуд-корт, лавки с сувенирами и впервые — детская площадка. В зале «Б» будут представлены национальные виды борьбы. Я думаю, там будет жарко», — отметил В. Сучков. По его словам, в большом зале павильона разместится сцена, на которой состоится концерт национальных коллективов и показ костюмов.