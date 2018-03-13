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На Москву надвигается снегопад
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Надвигающийся снегопад принесет в Москву до 10 см снега 

Агентство «Москва» 1 час назад
На Москву надвигается снегопад, за два дня — 14 и 15 марта — на город выпадает до 10 см снега. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погоду в столичном регионе будет определять южный циклон. В среду в период с 15:00 до 18:00 снег начнется на территории ТиНАО, затем зона осадков распространится на остальную территорию. Снег различной интенсивности продолжится до вечера 15 марта.
«За указанный период на город выпадет 6-8 мм, местами до 10 мм осадков. Прирост свежевыпавшего снега составит 6-8 см, местами до 10 см, на дорогах образуется снежный накат, снег вновь налипнет на проводах и деревьях», — уточняют метеорологи.
Отмечается, что сильный снег во второй половине марта в Москве в среднем выпадает один раз в пять лет. В текущем столетии было всего два случая, когда за сутки в виде снега выпадало более 10 мм. Так, 15 марта 2013 г., очень активный южный циклон высыпал на столицу 25 мм осадков в виде снега.
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