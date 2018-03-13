Пассажиропоток поездов ЦППК с 8 по 11 марта составил более 4 млн человек

Пассажиропоток поездов ОАО «Центральная ППК» в период с 8 по 11 марта 2018 г. составил более 4 млн человек, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

«В праздничные дни весны пригородные электропоезда пользовались большой популярностью. Так, с 8 по 11 марта ОАО «Центральная ППК» перевезло порядка 4 млн 57 тыс. пассажиров. Больше всего отправленных пассажиров зафиксировано в Международный женский день — около 1 млн 118 тыс. ; чуть меньше 11 марта — 1 млн 2 тыс. ; 10 марта — 970 тыс. и 9 марта — 968,4 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для улучшения графика движения поездов ЦППК с 8 по 11 марта были добавлены дополнительные поезда на Казанском, Курском и Горьковском направлениях, а также скорректировано расписание.