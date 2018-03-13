Ещё
Пассажиропоток поездов ЦППК с 8 по 11 марта составил более 4 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток поездов ЦППК с 8 по 11 марта составил более 4 млн человек 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Пассажиропоток поездов ОАО «Центральная ППК» в период с 8 по 11 марта 2018 г. составил более 4 млн человек, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
«В праздничные дни весны пригородные электропоезда пользовались большой популярностью. Так, с 8 по 11 марта ОАО «Центральная ППК» перевезло порядка 4 млн 57 тыс. пассажиров. Больше всего отправленных пассажиров зафиксировано в Международный женский день — около 1 млн 118 тыс. ; чуть меньше 11 марта — 1 млн 2 тыс. ; 10 марта — 970 тыс. и 9 марта — 968,4 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что для улучшения графика движения поездов ЦППК с 8 по 11 марта были добавлены дополнительные поезда на Казанском, Курском и Горьковском направлениях, а также скорректировано расписание.
Агентство «Москва»: последние новости
Москвич поймал волчицу с ошейником в ТиНАО Восемь трамвайных остановок в Москве объединят для высадки и посадки пассажиров с 17 марта С.Собянин поздравил горожан со столетием возвращения Москве статуса столицы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки36
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»355
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина60
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение