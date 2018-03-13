Собянин утвердил проект участка трамвайной линии

С. Собянин утвердил проект планировки участка линии трамвая от дороги Солнцево-Бутово-Видное до Троицка

Проектом планировки предусматривается строительство участка линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до территории поселения Троицк города Москвы, четырех разворотных колец, четырех конечных станции, 10 электротяговых подстанций, 14 остановочных пунктов с установкой павильонов ожидания, одного трамвайного депо.

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