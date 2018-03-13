Собянин утвердил проект участка трамвайной линии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории линейного объекта — участка линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до Троицка. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра столицы.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — участок линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до территории поселения Троицк Москвы», — говорится в документе.
Общая протяженность участка линии трамвая составит 17,8 км без учета участков разворотных колец.
Проектом планировки предусматривается строительство участка линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до территории поселения Троицк города Москвы, четырех разворотных колец, четырех конечных станции, 10 электротяговых подстанций, 14 остановочных пунктов с установкой павильонов ожидания, одного трамвайного депо.
«Основной маршрут проектируемого участка линии трамвая предусмотрен от проектируемой станции «Прокшино» Сокольнической линии Московского метрополитена до поселения Троицк. Обустройство разворотных колец с конечными станциями обеспечит возможность организации дополнительных маршрутов движения по проектируемой трамвайной линии», — поясняется в документе.