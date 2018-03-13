Ещё
Собянин утвердил проект участка трамвайной линии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин утвердил проект планировки участка линии трамвая от дороги Солнцево-Бутово-Видное до Троицка 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории линейного объекта — участка линии трам­вая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до Троицка. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра столицы.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — участок линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Вид­ное до территории поселения Троицк Москвы», — говорится в документе.
Общая протяженность участка линии трамвая составит 17,8 км без учета участков разворотных колец.
Проектом планировки предусматривается строительство участка линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное до территории поселения Троицк города Москвы, четырех разворотных колец, четырех конечных станции, 10 электротяговых подстанций, 14 остановочных пунктов с установкой павильонов ожидания, одного трамвайного депо.
«Основной маршрут проектируемого участка линии трамвая предусмотрен от проектируемой станции «Прокшино» Сокольнической линии Московского метрополитена до поселения Троицк. Обустройство разворотных колец с конечными станциями обеспечит возможность организации дополнительных маршрутов движения по проектируемой трамвайной линии», — поясняется в документе.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. М.Хуснуллин: Интеграцию Каховской линии метро в БКЛ планируется начать до конца года Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму264
Мясорубка в Гудаури43
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России194
Третья мировая война наступила для Климкина131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение