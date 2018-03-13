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Вестибюль «Кропоткинской» закрыли на ремонт
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Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» закрыли до апреля в связи с ремонтом 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии Московского метрополитена закрыт до апреля 2018 г. в связи с проведением ремонтных работ, сообщает единый транспортный портал.
«Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыт до апреля. В северном вестибюле станции «Кропоткинская» начались ремонтные работы. Они проходят в рамках программы по благоустройству магистралей, улиц и вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним», — говорится в сообщении.
Как поясняется, для входа на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции (выход в сторону Гоголевского бульвара).
«Ремонтные работы планируется завершить уже в апреле этого года. Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.
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