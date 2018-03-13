Вестибюль «Кропоткинской» закрыли на ремонт

Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» закрыли до апреля в связи с ремонтом

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии Московского метрополитена закрыт до апреля 2018 г. в связи с проведением ремонтных работ, сообщает единый транспортный портал.

«Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыт до апреля. В северном вестибюле станции «Кропоткинская» начались ремонтные работы. Они проходят в рамках программы по благоустройству магистралей, улиц и вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним», — говорится в сообщении.

Как поясняется, для входа на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции (выход в сторону Гоголевского бульвара).

«Ремонтные работы планируется завершить уже в апреле этого года. Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.