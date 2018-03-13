На Белорусском направлении изменилось расписание поездов

Два утренних поезда на Белорусском направлении МЖД начали ежедневно курсировать между Москвой и Одинцовом

«С 13 марта изменится расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД, а также нескольких диаметральных электричек Белорусского направления. На Белорусском направлении две утренних электрички, которые ранее выполняли рейсы по будням, будут курсировать ежедневно: отправлением в 5:19 из Москвы до станции «Одинцово» и в 6:47 из Одинцова», — говорится в сообщении. Два утренних пригородных поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) начали ежедневно курсировать между Москвой и Одинцовом, сообщили в пресс-службе МЖД.

«Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что некоторые поезда Горьковского направления будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика. У ряда электричек изменится количество и порядок остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Кусково», «Новогиреево», « Никольское », «Салтыковская», «Кучино», «Черное», «Заря», «Пл. 33 км», «Электроугли», «Пл. 43 км», «Храпуново», «Есино», «Казанское», «Назарьево», «Кабаново», «Пл. 87 км» и «Покров». Несколько поездов не будут курсировать на участках Москва-Железнодорожная, Фрязево-Москва.

Ранее сообщалось, что в марте изменится расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД. Это связано со строительством дополнительного четвертого главного пути между Москвой и Железнодорожным и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, с 7 по 17 и с 26 по 29 марта в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово железнодорожники продолжат масштабные работы по развитию Белорусского направления МЖД, включая строительство новых объектов пассажирской инфраструктуры — платформ и пешеходных тоннелей, дополнительных главных путей, обновление системы СЦБ (отвечающей за регулировку движения поездов в автоматическом режиме) и устройств контактной сети.