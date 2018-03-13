Большой Черкасский переулок перекроют

В центре Москвы 18 марта перекроют Большой Черкасский переулок

Большой Черкасский переулок в центре Москвы перекроют 18 марта из-за проведения выборов президента РФ, сообщили во вторник в ЦОДД.

Как следует из сообщения, переулок будет полностью перекрыт в течение суток 18 марта.