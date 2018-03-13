Более 210 тыс. пассажиров перевезли аэроэкспрессы во время праздничных дней в феврале и марте

Во время праздничных дней в феврале и марте 2018 г. услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовались более 210 тыс. пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В праздничные дни услугами «Аэроэкспресса» воспользовались более 210 тыс. пассажиров. Это на 10,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пассажиры аэроэкспрессов прилетали и улетали из аэропорта Шереметьево . За время февральских и мартовских длинных выходных услугами компании на данном направлении воспользовались около 92 тыс. человек. На Домодедовском и Внуковском направлениях — более 81 тыс. и 41 тыс. человек соответственно», — пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в компании, во время праздничных дней все рейсы аэроэкспрессов выполнялись в соответствии с графиком, сбоя в движении поездов зафиксировано не было.