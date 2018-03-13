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В Москве появятся большие качели
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В Москве появятся самые большие в городе качели 

Мослента 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В строящемся парке «Остров мечты» появятся самые большие в Москве качели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
Аттракцион установят в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. Он получит название «Храм огня».
Качели поместят в центр импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города, они смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров. На качелях одновременно смогут уместиться до 40 человек.
Круглогодичный парк аттракционов «Остров мечты» планируется открыть в 2018 году. Там будет 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа, рестораны и магазины, концертный зал, веревочный парк, танцевальные и спортивные площадки. Центральную часть комплекса накроют стеклянным куполом.
Строительство парка началось в 2016 году. Парк возводится в Нагатинской пойме, его площадь составит около 100 гектаров. Планируется, что проект будет реализовываться в два этапа.
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