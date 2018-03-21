Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут 24 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ , 21 марта. / ТАСС /. Недостроенную телебашню в Екатеринбурга, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР, снесут 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена со ссылкой на постановление городской администрации, согласно которому на период сноса на одном из участков подземки перекрывается движение поездов.

"В связи с проведением… работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции… в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга на период с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск) 24 марта закрывается движение электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до станции метро «Ботаническая» в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро «Проспект Космонавтов» до станции метро «Площадь 1905 года» сохраняется", — говорится в сообщении.

Башня, ставшая одним из узнаваемых архитектурных символов крупнейшего города на Урале, находится недалеко от станции метро «Геологическая», следующей за станцией «Площадь 1905 года» в сторону центра.

На месте башни, как ранее сообщала пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК), построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей; уже идет разработка концепции ее возведения с благоустройством прилегающей территории. Инвестором строительства выступает УГМК, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России . В декабре 2017 года первый этап проекта планировки был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Комментариями администрации Екатеринбурга и Уральской горно-металлургической компании ТАСС не располагает.