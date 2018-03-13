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Москвичи будут дольше кататься на льду
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Москвичи будут дольше кататься на льду 

Мослента 13 марта 2018
Катки в 19 московских парках будут работать на неделю дольше, сообщает сайт мэрии. Планировалось, что их закроют 11 марта, но поскольку в Москве держится морозная погода, работу катков продлят.
Катки в парке «Красная Пресня» и в Бабушкинском парке будут открыты до 18 марта включительно, площадки в «Сокольниках» и саду имени Баумана проработают до тех пор, пока позволит погода.
По данным московской мэрии, за зиму городские катки посетили два миллиона человек, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Всего в Москве работало 1 200 катков с натуральным льдом и 125 с искусственным.
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