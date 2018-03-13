В ярославском зоопарке хотят построить слоновник

В ярославском зоопарке задумали новый проект «Биопарк». Он должен стать международным центром экологического туризма. Для этого территорию зоопарка планируют расширить со 123 гектаров до 200 и построить слоновник, ипподром, историко-образовательный парк, оздоровительный центр, комплекс «Водный мир», тематический парк «Маша и медведь» и отель на берегу озера.

— Животных содержат в условиях, максимально приближенных к естественным. Большие вольеры, продуманный ландшафт, значительная территория — всё это позволяет сегодня называть ярославский зоопарк биопарком, — рассказали в зоопарке.

Построить всё это планируется к 2021 году. Сейчас зоопарк ищет инвесторов для того, чтобы воплотить свои задумки. Необходимая сумма составляет 12,6 миллиарда рублей.

Месяц назад сурок из зоопарка предсказал ярославцам раннюю весну.