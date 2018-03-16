Синоптики прогнозируют морозы и метель в Орловской области

В ближайшие дни на территории Орловской области синоптики прогнозируют метель и похолодание, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

17 марта будет облачно. Ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег, днём местами метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью от -11°С до -16°С, днём от -6°С до -11°С. Ветер северо-восточный, ночью 7-12 м/с, днём 12-17 м/с.

В воскресенье, 18 марта, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -18°С, днём -8°С. Ветер южный, 2 м/с.