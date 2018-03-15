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МЧС: на Орловскую область надвигается снегопад
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МЧС: на Орловскую область надвигается снегопад 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
На территории Орловской области 14 и 15 марта прогнозируются осадки в виде снега, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, сообщили в региональном МЧС.
По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 14 марта по 21 час 15 марта на территории региона будет облачно.
Ночью местами пройдет умеренный, местами сильный снег. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица. Утром и днем местами налипание мокрого снега.
Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С. Днем столбики термометров покажут -2°С…+3°С.
В МЧС напомнили, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий и предупредили орловцев об осторожности.
Сообщение МЧС: на Орловскую область надвигается снегопад появились сначала на РИА 57.
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