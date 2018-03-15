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Московских водителей попросили не садиться за руль из-за снегопада
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Московских водителей попросили не садиться за руль из-за снегопада 

Мир24 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Московские власти просят водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter единого транспортного портала столицы.
«Мы заботимся о Вашей безопасности и не советуем сегодня садиться за руль. Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы», — говорится в сообщении.
На данный момент загруженность на дорогах города оценивается ЦОДД в пять баллов.
По данным Гидрометцентра России, в столице ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег, метель. Температура воздуха будет около нуля. На дорогах — гололедица. К вечеру резко похолодает — до минус 10 градусов.
Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».
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