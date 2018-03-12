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Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Иваново запустили с автостанции «Новогиреево»
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Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Иваново запустили с автостанции «Новогиреево» 

Агентство «Москва» 12 марта 2018
Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Иваново запущен с автостанции «Новогиреево», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «АвтоТур» сообщает об открытии рейса по маршруту Москва-Иваново. Рейс отправляется из Москвы ежедневно в 09:30 с автостанции «Новогиреево», расположенной по адресу: Москва, ул. Перовская, д. 70», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда составляет 750 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 375 руб.
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