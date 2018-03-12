Ежедневный автобусный рейс из Москвы в Иваново запустили с автостанции «Новогиреево»

Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Иваново запущен с автостанции «Новогиреево», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «АвтоТур» сообщает об открытии рейса по маршруту Москва-Иваново. Рейс отправляется из Москвы ежедневно в 09:30 с автостанции «Новогиреево», расположенной по адресу: Москва, ул. Перовская, д. 70», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что стоимость проезда составляет 750 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 375 руб.