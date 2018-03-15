Более 5,5 тыс. км региональных дорог очистили в Подмосковье от снега за сутки 

Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда транспорта по дорогам региона в условиях непогоды, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В минувшие сутки на борьбу с последствиями снегопада на региональных дорогах Московской области выведено более 1 тыс. единиц спецтехники. Очищено от снега 5,5 тыс. км и обработано противогололедными материалами около 4 тыс. км региональных автодорог. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по дорогам области все дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме. Помимо задействованной дорожной техники осуществляется также ручная уборка остановок и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов. В приоритетном порядке расчищаются автодороги с наибольшей интенсивностью движения и опасные участки дорог», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
Уточняется, что за прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья вывезли порядка 21,5 тыс. куб. м снега. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональной сети автодорог задействовано порядка 600 единиц техники. Кроме того, обеспечено бесперебойное движение автобусов. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах — в Видном, Люберцах, Щелково, Сергиевом Посаде, Егорьевске, куда для работы уже привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов). Транспортный комплекс Московской области в онлайн-режиме контролирует ситуацию на маршрутах, в случае возникновения сбоев в расписании, специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения по графику. Дополнительно сообщается, что в связи с гололедом в Щелковском районе не осуществляется заезд к магазину «Глобус» по маршруту №26.
Сегодня, 15 марта температура воздуха составит минус 2 градуса. Местами ожидается сильный мокрый снег, метель. Возможно образование наледи и гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.