Ещё
Более 5,5 тыс. км региональных дорог очистили в Подмосковье от снега за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 5,5 тыс. км региональных дорог очистили в Подмосковье от снега за сутки 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда транспорта по дорогам региона в условиях непогоды, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В минувшие сутки на борьбу с последствиями снегопада на региональных дорогах Московской области выведено более 1 тыс. единиц спецтехники. Очищено от снега 5,5 тыс. км и обработано противогололедными материалами около 4 тыс. км региональных автодорог. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по дорогам области все дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме. Помимо задействованной дорожной техники осуществляется также ручная уборка остановок и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов. В приоритетном порядке расчищаются автодороги с наибольшей интенсивностью движения и опасные участки дорог», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
Уточняется, что за прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья вывезли порядка 21,5 тыс. куб. м снега. В настоящее время в работах по очистке и обработке региональной сети автодорог задействовано порядка 600 единиц техники. Кроме того, обеспечено бесперебойное движение автобусов. В связи с непогодой отмечается затруднение движения в нескольких муниципалитетах — в Видном, Люберцах, Щелково, Сергиевом Посаде, Егорьевске, куда для работы уже привлечены резервные автобусы (5% от автопарка филиалов). Транспортный комплекс Московской области в онлайн-режиме контролирует ситуацию на маршрутах, в случае возникновения сбоев в расписании, специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения по графику. Дополнительно сообщается, что в связи с гололедом в Щелковском районе не осуществляется заезд к магазину «Глобус» по маршруту №26.
Сегодня, 15 марта температура воздуха составит минус 2 градуса. Местами ожидается сильный мокрый снег, метель. Возможно образование наледи и гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 50 тыс. посетителей планирует принять Музей архитектуры им. А.Щусева в 2018 г. С.Собянин поздравил горожан со столетием возвращения Москве статуса столицы Ремонт подуличного перехода на станции метро «Беговая» будет завершен в мае
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Третья мировая война наступила для Климкина136
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение