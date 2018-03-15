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Концерты с Московского культурного форума покажут у Манежа
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Концерты с Московского культурного форума будут транслировать у Манежа 

Москва24 17 часов назад
Фото: Москва24
Концерты с главной сцены Московского культурного форума будут транслировать на больших медиа экранах, которые установят у Центрального Манежа, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, экраны, как всегда, установят на улице, чтобы проходящие мимо Манежа люди, могли посмотреть, что там транслируется, не заходя внутрь.
"Концерты, которые будут идти на главной сцене, мы будем выводить на экран. Поскольку у нас большие очереди на вход в Манеж, то люди пока ожидают, могут смотреть", — цитирует Кибовского Агентство "Москва".
Также глава ведомства сообщил, что на форуме представят много мультимедийных новинок. Например, установят аппарат, в который можно будет войти и сфотографироваться на фоне какого-то известного фильма или постановки.
"Московский культурный форум-2018" пройдет с 23 по 25 марта. Он организован департаментом культуры города Москвы. Гостей форума ждет интерактивная программа с участием известных людей из мира живописи, музыки, литературы и киноиндустрии.
В программе будут отражены семь основных направлений: театры, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, школы искусств и музеи.
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 Ещё 12 источников 
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