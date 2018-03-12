В «Шереметьево» вновь появятся зоны для курения

В аэропорту «Шереметьево» вновь появятся зоны для курения

«Оператор аэропорта — АО «Международный аэропорт „Шереметьево“ (МАШ) объявил конкурс на поставку в I полугодии 2018 года семи павильонов для курения с вытяжной системой. Павильоны предназначены „для оснащения специального места на открытом воздухе для курения табака“. Такие места планируется обустроить как в южном терминальном комплексе „Шереметьево“ (терминалы D, E и F), так и в северном (В, С1 и С2)», — говорится в сообщении. столичном аэропорту «Шереметьево» вновь появятся зоны для курения. Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

Отмечается, что предполагаемые размеры одного павильона — 4 м х 2 м х 2,85 м. Внутри будут стоять «два стола на трех ножках для курения». Стоимость всех павильонов оценивается в 3,95 млн руб.