Москва покроется ледяной корой

В Москве в среду вечером может пройти ледяной дождь

Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос". >> Синоптики спрогнозировали позднюю весну "Большая часть дня обойдётся без существенных осадков, ухудшение погоды мы ждём в вечернее время, то есть после 15 часов. Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом", — рассказала собеседница агентства. Отмечается, что уже в четверг столичный регион ждёт существенное похолодание и усиление осадков. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере