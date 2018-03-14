Москва покроется ледяной корой

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В Москве в среду вечером может пройти ледяной дождь 

РИА Новости 1 час назад
Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
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"Большая часть дня обойдётся без существенных осадков, ухудшение погоды мы ждём в вечернее время, то есть после 15 часов. Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом", — рассказала собеседница агентства.
Отмечается, что уже в четверг столичный регион ждёт существенное похолодание и усиление осадков.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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