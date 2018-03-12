В Измайловском лесопарке поваленные деревья уберут к майским праздникам

Как сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский , уборку деревьев планируется завершить к концу апреля.

На прошедшей неделе руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал журналистам газеты «ВО», что подрядная организация в границах территории природно-исторического парка «Измайлово» уже ведет работы по уборке валежника. Сотрудники специализированной организации распиливают поваленные деревья и складывают порубочные остатки вдоль дорожно-тропиночной сети. Затем все эти остатки будут вывезены с территории парка. Речь идет, в основном, о территориях лесопарка, расположенных между 16-й Парковой, МКАД и улицей Чечулина.

Также Антон Кульбачевский подчеркнул, что Мосприрода осуществляет ежедневный контроль над качеством проведения работ. Сами работы планируется завершить к концу апреля.