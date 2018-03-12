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В Измайловском лесопарке поваленные деревья уберут к майским праздникам
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В Измайловском лесопарке поваленные деревья уберут к майским праздникам 

Управа района Измайлово города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Как сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, уборку деревьев планируется завершить к концу апреля.
На прошедшей неделе руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал журналистам газеты «ВО», что подрядная организация в границах территории природно-исторического парка «Измайлово» уже ведет работы по уборке валежника. Сотрудники специализированной организации распиливают поваленные деревья и складывают порубочные остатки вдоль дорожно-тропиночной сети. Затем все эти остатки будут вывезены с территории парка. Речь идет, в основном, о территориях лесопарка, расположенных между 16-й Парковой, МКАД и улицей Чечулина.
Также Антон Кульбачевский подчеркнул, что Мосприрода осуществляет ежедневный контроль над качеством проведения работ. Сами работы планируется завершить к концу апреля.
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