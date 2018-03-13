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Из Москвы в Иваново отправился первый поезд «Ласточка»
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РЖД запустили «Ласточки» между Москвой и Иваново 

РИА Новости 13 марта 2018
РЖД отправили в первый рейс из Москвы в Иваново скоростной поезд "Ласточка", который будет преодолевать расстояние почти вдвое быстрее ранее курсирующих на этом маршруте составов, передаёт корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
Первая "Ласточка" отправилась со столичного Курского вокзала в Иваново в 07.07 мск. В торжественной церемонии запуска приняли участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Ласточки" будут курсировать ежедневно: отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иваново поезда будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно. Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования будет сокращено почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты.
"Ласточки" на этом маршруте будут курсировать в исполнении "Премиум" пятивагонными составами: 341 место и пять туалетов. В обычном пригородном электропоезде "Ласточка" — 423 места и два туалета.
Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.
РЖД с 13 марта по 12 мая будут продавать билеты на "Ласточки" между Москвой и Иваново по фиксированной стоимости: базовый класс — 459 рублей, экономический класс — 503 рубля, бизнес — 1501 рубль. С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в этих поездах будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.
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