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Москвичи перестали ездить «зайцами»
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Москвичи перестали ездить «зайцами» 

Мослента 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Количество «зайцев» в общественном транспорте Москвы без турникетов не превышает пяти процентов. Об этом на заседании президиума правительства города сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.
«Решение об отмене турникетов в трамваях и автобусах большой вместимости с января текущего года уже позволило экономить москвичам почти 15 минут времени в пути. Без турникетов работают 76 автобусных маршрутов и 18 трамвайных, на этих маршрутах с начала года уже осуществлено почти 40 миллионов поездок. Москвичи с понимаем отнеслись к новым возможностям», — заметил чиновник.
Турникеты с начала нового года убрали в трамваях «Витязь» и в автобусах большой вместимости. Вместе с тем был усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов.
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