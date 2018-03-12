Самый долгий наземный переход стал короче

Самый долгий наземный переход Москвы стал короче

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) перенастроил светофоры, из-за которых переход по правилам занимал девять минут. Об этом сообщили в Telegram-канале центра организации пешеходного движения (ГБУ ЦОПД).

Специалисты центра провели исследование исправленного участка дороги, который располагается на Ленинском проспекте напротив гостиницы «Спутник». По их данным, теперь его можно перейти максимум за три минуты и 20 секунд. Перейти через основной ход теперь можно за один раз. Помимо этого, зеленый на светофорах включается примерно в два раза чаще.

Однако, по их мнению, даже после перенастройки светофоров остались недочеты. Переход через дублер придется ждать до полутора минут.

«Это очень много. Там люди ходят к остановкам общественного транспорта, их много, заставлять людей идти на красный не следует», — заключили специалисты.

Проблемный участок дороги обнаружили в марте. Внимание на него обратил пользователь ЖЖ под ником karelalex и заснял процесс пересечения участка на видео. Блогер подчеркнул, что многие пешеходы пренебрегали правилами и переходили дорогу на красный свет, чтобы быстрее оказаться на другой стороне проспекта.