Центр гражданских инициатив «Право на жизнь» из Рязанского отмечен на уровне правительства Москвы

В ходе встречи, приуроченной ко Всемирному дню НКО, мэр города Москвы Сергей Собянин вручил благодарность Центру гражданских инициатив «Право на жизнь» из Рязанского района.

Объединение отмечено в качестве одной из самых активных некоммерческих организаций в городе. Всего на территории ЮВАО активную работу ведут более 120 социально-ориентированных некоммерческих объединений.