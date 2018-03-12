Центр гражданских инициатив «Право на жизнь» из Рязанского отмечен на уровне правительства Москвы 

В ходе встречи, приуроченной ко Всемирному дню НКО, мэр города Москвы Сергей Собянин вручил благодарность Центру гражданских инициатив «Право на жизнь» из Рязанского района.
Объединение отмечено в качестве одной из самых активных некоммерческих организаций в городе. Всего на территории ЮВАО активную работу ведут более 120 социально-ориентированных некоммерческих объединений.
По словам Сергея Собянина, сегодня столица занимает лидирующие позиции в России в области развития гражданского общества. В городе действует более 33,5 тысячи некоммерческих организаций. Из них свыше 6 тысяч реализуют социально значимые проекты. (ск)