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В Москве сообщили о полной готовности к выборам
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В Мосгоризбиркоме сообщили о полной готовности Москвы к выборам 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва полностью готова к предстоящим выборам президента, сообщил РИА Новости члена Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.
"Москва полностью готова к выборам", — сказал он.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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