Строительство новой школы завершается на Дмитровском шоссе в Москве

В строящемся здании новой школы на 825 мест на Дмитровском шоссе северо-востоке Москвы завершаются отделочные и фасадные работы, а также проводится благоустройство территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Северный на северо-востоке Москвы завершается строительство школы на 825 мест по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 13. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале. В настоящее время строители завершают отделочные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории и монтаж оборудования и мебели», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены раздевалки, медицинский блок, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии, спортивный зал, мастерские для обработки дерева и металла, а также для вышивания и кулинарии. Там же разместится столовая на 454 места.

На втором этаже размещены учебные классы, специализированные кабинеты, компьютерная лингвистическая лаборатория, спортивный и актовый залы, фойе с зоной отдыха.

На третьем этаже оборудуют учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, компьютерную лингвистическую лабораторию, специализированные кабинеты с лаборантскими, на четвертом — учебные классы универсального назначения, кабинет технического рисования и черчения, методический кабинет, кабинет иностранного языка, учительскую, библиотеку с зоной читательских мест, книгохранилище, интернет-клубом.

«Решение о необходимости размещения школы было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с потребностью района в местах в образовательных учреждениях. Кроме этого, в этом году в районе Северный мы планируем ввести два детских сада на 425 мест, а в 2019 году — еще два детских сада на 400 мест и школу на 900 мест», — добавил Бочкарев.